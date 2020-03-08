«Есть проблемы, но есть и выход»: сенатор Олег Цепкин осмотрел школьные столовые Сатки

Среди нескольких минусов сенатор нашёл и очевидный плюс.

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Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков совместно с депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Владимиром Горбуновым и членом Совета Федерации Олегом Цепкиным побывали в школьных столовых Сатки. Там глава района показал и рассказал сенатору, как на сегодняшний день организовано горячее питание школьников. Не всё хорошо, но есть и очевидные плюсы.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил организовать бесплатное горячее питание ученикам начальных классов, при этом проект должен быть реализован уже в 2023 году. Глава Челябинской области Алексей Текслер поддержал проект и поручил школам Челябинской области уже c 1 сентября 2020 года войти в пилотный проект по бесплатному питанию учеников начального звена. Но, как оказалось, все все школы к этому готовы.

«Есть проблемы с вместимостью столовых, площади которых расширить невозможно. Но выход есть: можно увеличить количество перемен, в течение которых школьники будут питаться»,— сообщил Олег Цепкин.

Также Александр Глазков вместе с начальником управления образования Еленой Барановой обратились к сенатору с просьбой рассмотреть возможность поднять на уровне Федерации вопросы о выделении целевых субсидий для того, чтобы обновить хотя бы частично в школьных столовых технологическое оборудование. В этом году в бюджете предусмотрены средства на обновление и ремонт восьми школьных пищеблоков, включая замену старой мебели, но этого недостаточно.

Большим плюсом сенатор назвал сохранение в школах полного цикла производства питания, благодаря чему дети потребляют в пищу качественные продукты, а не полуфабрикаты. Глава района пообещал Олегу Цепкину и дальше поддерживать организацию питания детей на достойном уровне.