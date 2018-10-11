/ Пожарная сигнализация сработала в ТРК Магнитогорска

Всех посетителей комплекса экстренно эвакуировали.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Переполох в ТРК Магнитогорска сняли на видео в минувший четверг, 10 октября. В здании сработала пожарная сигнализация. Началась экстренная эвакуация людей из всех магазинов, прервали киносеансы. Реагируя на сигнал тревоги, к зданию приехали пожарные.

Пожарные походили по третьему этажу «Семейного парка», всех эвакуировали, в том числе из кинозалов, потом вернули, потом снова сказали уходить, продавцы и персонал в фуд-корте никуда не убегали, оставались на рабочих местах. — рассказали в соцсетях очевидцы.

Тревога оказалась ложной. Пожара или задымления не было. Причины, по которым сработала сигнализация, установят после проверки.

ТРК возобновил работу уже вчера вечером. Сейчас все отделы принимают посетителей, проблем не наблюдается.