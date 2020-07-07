Мужчину, жестоко убившего пожилых супругов, осудили в Челябинской области

После убийства он украл ценные вещи из их дома.

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Южноуральца осудили за жестокое убийство. Челябинский областной суд установил, что в апреле 2019 года ранее судимый мужчина проник в жилье пожилой супружеской пары. Внутри он напал на пожилого мужчину, которого бил тупым предметом по разным частям тела. После этого он остановил убегающую женщину, которую ударил двенадцать раз по голове. Супруги погибли от полученных травм.

«После этого осужденный похитил из дома потерпевших мобильные телефоны, куртку, золотые украшения, на общую сумму 41 591 рублей, открыл вентили на газовой плите, закрыл форточки на окнах в доме и покинул его, закрыв снаружи входную дверь на замок, тем самым обеспечив скопление и концентрацию бытового газа в помещении дома», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом было вынесено обвинение по статьям «Разбой» и «Убийство», кроме того, суд учел наличие особо опасного рецидива преступлений. За совершенное преступление южноуральца приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.