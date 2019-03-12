/ Южноуральца, убившего мужчину в кафе, разыскивает полиция

Мужчина может передвигаться по области на такси или попутных машинах.

Южноуралец скончался после ножевого ранения в одном из кафе Катав-Ивановска. Его оппонента разыскивает полиция.

9 марта в дежурную часть поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, о том, что в кафе-баре «Груздовник» в 03:45 неизвестный мужчина напал с ножом на Константина Катнесева. В результате ранения в область шеи, мужчина скончался. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.

По факту происшествия полиция разыскивает 53-летнего Эдуарда Сергиенко. Ранее судимый мужчина может передвигаться по области на такси или попутных машинах.