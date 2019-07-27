В Челябинской области задержали охотника-нелегала, убившего лося

Сумма ущерба составила 240000 рублей.

В Челябинской области сотрудники Отдела МВД России по Миассу задержали подозреваемого в незаконном отстреле лося мужчину. К правоохранителям обратился представитель Миасского территориального отдела регионального экологического надзора, который сообщил, что обнаружил лосиное мясо на территории охотничьего хозяйства. Сумма ущерба составила 240 000 рублей.

«В результате мероприятий сотрудниками полиции задержан местный житель, 1966 года рождения, который, не имея разрешительных документов, совершил отстрел дикого животного. У задержанного изъято ружье, топор и нож», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота». Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Ущерб был полностью возмещен. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.