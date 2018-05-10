/ Следователи установили организатора убийства главы Копейска спустя 22 года

Четырех местных жителей обвиняют в совершении жестокого преступления.

Четыре южноуральца проходят обвиняемыми по делу об убийстве главы Копейска Сергея Вялова. Преступление датируется 1995 годом. Мужчин обвиняют в заказном убийстве и соучастии. По версии следствия, к произошедшему причастны пятеро человек, однако найти одного до их пор не удалось.

Следствием установлено, что в августе 1995 года обвиняемые организовали и совершили убийство главы города Копейска, в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества. В настоящее время они отбывают наказание за совершение других преступлений. Пятый участник преступных деяний объявлен в международный розыск. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Также фигурантов уголовного дела проверяют на причастность к другим преступлениям на территории Челябинской области. Расследование уголовного дела завершается.