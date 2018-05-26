/ Названа возможная причина убийства предпринимателя в Магнитогорске

Мужчина жизнью расплатился за долг в 21 миллион рублей.

После убийства предпринимателя в Магнитогорске на месте преступления прошел следственный эксперимент. Подозреваемые по очереди рассказали о произошедшем. Следователи не разглашают подробностей преступления пока ведутся оперативные действия. Своей версией поделились представители охранного предприятия, первыми прибывшие на место.

Как нам стало известно, преступники работали в коллекторском агентстве. Должны были выбить долг в 21 миллион рублей. С заданием исполнители не справились, когда Лебедев сорвал маску с одного из нападавших и узнал его, испугались и спонтанно решились на убийство. — сообщили представители группы охранных предприятий «Право роста».

Своей версией поделились и местные жители, знакомые с обстановкой в городе.

Все друзья и коллеги Лебедева знают имя заказчика. Дима в этот день собирался в Челябинск на заседание суда по его поводу. А чтобы он не доехал до суда, его решили похитить и продержать денек в канаве. Но он оказал сопротивление. — поделилась мнением Валентина Шумилина.

Напомним, 24 мая возле подъезда жилого дома по проспекту Ленина в Магнитогорске обнаружили труп мужчины. Убитым оказался местный предприниматель Дмитрий Лебедев. Он шел из дома по направлению к своей машине, когда трое человек в масках напали. Есть версия, что Лебедева хотели похитить, но зарезали при сопротивлении. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».