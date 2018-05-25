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/ На убитого магнитогорского предпринимателя уже нападали три года назад

На убитого магнитогорского предпринимателя уже нападали три года назад

Мужчина был скрытным и мало общался с соседями.
сегодня в 14:20
  |  Происшествия

Соседи убитого в Магнитогорске предпринимателя Дмитрия Лебедева сообщили, что мужчина уже становился объектом нападения преступников. Три года назад у него рано утром вырвали из рук портфель. Там лежали около 30 тысяч рублей и мобильный телефон. Преступников так и не нашли. Второй нападение у дома оказалось смертельным.

Он жил на 15 этаже в трехкомнатной квартире. Не знаю, была ли семья, потому что он скрытный, с нами не общался. Знаю, что предприниматель, но неизвестно, чем занимался. Деньги у него, как я понимаю, водились. — сообщил сосед погибшего.

Как рассказали в охранном предприятии, на бизнесмена напали рано утром. Он в этот момент садился в свой автомобиль. На мужчину пытались надеть наручники, но он вырвался и попытался убежать в подъезд.

Пытались надеть на него наручники, но не смогли. Лебедев сорвал маску с одного и, похоже, узнал его. После этого они его убили. 37 ударов ножом. — сообщает группа охранных предприятий «Право роста».

Напомним, утром 24 мая экипаж охранного предприятия выезжал на вызов, поступивший от консьержа. Возле дома охрана увидела убегающих людей, возле подъезда находился труп мужчины. Записи с камер наблюдения передали следователям и полиции. К вечеру предполагаемых преступников задержали. Есть информация, что они раньше работали во ФСИН.

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