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/ Александр Бастрыкин потребовал от следователей открытости на совещании в Магнитогорске

Александр Бастрыкин потребовал от следователей открытости на совещании в Магнитогорске

Глава СКР отметил увеличение количества изнасилований на Урале.
сегодня в 13:01
  |  Общество

Накануне в Магнитогорске прошло оперативное совещание с участием главы следственного комитета. Александр Бастрыкин собрал представителей региональных ведомств и напомнил подчиненным о необходимости эффективно работать с обращениями граждан. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В результате невнимания к поступающим заявлениям люди обращаются в центральный аппарат Следственного комитета и на личный прием. Нужно быть внимательными к чаяниям граждан и требовательными к своим подчиненным в этом вопросе. Недопустимо, чтобы люди с недоверием относились к следствию. Всем руководителям необходимо завести интернет-приемные. — заявил в ходе оперативного совещания глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

Также Бастрыкин отметил снижение количества «тяжелых» преступлений на территории Уральского федерального округа. При этом глава ведомства обозначил статистические данные, в соответствии с которым число изнасилований возросло. Особенно отличились соседи — Свердловская область.

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