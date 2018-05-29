/ Помощник машиниста погиб на челябинском вокзале

Он находился в кабине электровоза.

На челябинском вокзале сегодня ночью, 29 мая, произошла трагедия. В кабинете электровоза нашли мертвым помощника машиниста. По предварительной информации, его убило на месте током. На станцию тут же вызвали «скорую», чтобы оказать помощь, однако медики уже ничего не могли сделать.

29 мая на станции «Челябинск-Главный» смертельно травмирован машинист электровоза 1979 года рождения, работник златоустовского депо. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

В пресс-службе ЮУЖД подтвердили: на их территории действительно скончался помощник машиниста. Однако поробную информацию, в интересах следствия, не разглашают. Получить подробности о действиях СУ СКР на транспорте не удалось.