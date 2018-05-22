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/ 4-летнего мальчика обнаружили под поездом на железнодорожной станции Челябинска

4-летнего мальчика обнаружили под поездом на железнодорожной станции Челябинска

Ребенок ушел на грузовую станцию, не сказав об этом маме.
сегодня в 10:24
  |  Происшествия

На грузовой железнодорожной станции в Челябинске обнаружили 4-летнего ребенка. Мальчик гулял по путям, осматривал окрестности и даже пытался залезть под грузовой поезд, стоящий неподалеку. Работники станции вызвали транспортную полицию. Правоохранители остановили ребенка, отвезли в отдел и попытались найти родителей.

Выяснилось, что в это время мама самостоятельного мальчика искала его близ дома. Ребенок отправился на прогулку, не предупредив родителей.

По словам 28-летней мамы, ее сын, 2013 года рождения, вышел на улицу и пошел гулять без ее ведома. Его уход она обнаружила не сразу и как только заметила, что ребенка нет дома, побежала его искать. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.

Ребенка маме вернули, но решили привлечь к административной ответственности по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка». Женщине грозит штраф до 500 рублей.

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