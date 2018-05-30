/ Через погибшего на вокзале помощника машиниста прошло 3 тысячи вольт

Следователи не исключают возможность возбуждения уголовного дела.

Трагедия на челябинском вокзале получила продолжение в виде доследственной проверки. Специалисты выясняют, почему помощник машиниста оказался в локомотиве электровоза и как произошло смертельное травмирование. Собственный источник сообщил сайту «Первый областной», что помощник машиниста полез в высоковольтную камеру. Из-за неосторожного обращения с оборудованием мужчина сам попал под напряжение. Через него прошли 3 тысячи вольт. Причину смерти подтвердили в следственном комитете.

Факт смерти установлен. Действительно, произошло смертельное травмирование током. Теперь нужно установить причины и обстоятельства. Будет изыматься документация, будут опрашиваться лица, ответственные за произошедшее. Сейчас проводится проверка. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководител Уральского СУ СКР на транспорте Дмитрий Лебедев.

Напомним, ЧП на станции «Челябинск-Главный» произошло ночью 29 мая. Помощника машиниста нашли мертвым в кабине электровоза. На место вызвали «скорую», однако медики уже не могли помочь.