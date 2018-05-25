/ В убийстве бизнесмена в Магнитогорске подозревают трех бывших госслужащих

Труп, закованный в наручники, обнаружили возле жилого дома.

Магнитогорский бизнесмен найден убитым на крыльце многоэтажного дома. Смерть наступила вчера, 24 мая. Первыми на место прибыли сотрудники охранного предприятия «Право роста». Они отреагировали на вызов, поступивший с тревожной кнопки. Нажала ее женщина, работающая консьержем. Она услышала шум на входе в подъезд, стуки в дверь, крики, испугалась и вызвала охрану.

Экипаж при подъезде к дому сотрудники охраны увидел, как от дома убегали люди в чёрной форме, в чёрных масках на голове и с надписью на спине ОМОН. Это смутило сотрудников охранного предприятия, и они тут же выдвинулись в сторону убегавших, но на проезде стоял автомобиль «Форд» потерпевшего, который перегородил проезд. — рассказала группа охранных предприятий «Право роста».

Охрана также первой увидела погибшего. На его руке, по данным предприятия, были зафиксированы наручники. «Право роста» предполагает, что бизнесмена хотели похитить, но зарезали при сопротивлении. Запись с камер видеонаблюдения передали следователям.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 «Убийство» УК РФ. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что вечером того же дня предполагаемых убийц задержали. Сейчас по делу проходят трое подозреваемых. По предварительной информации, раньше они могли работать во ФСИН. Следователи комментарий по данному факту не предоставляют.