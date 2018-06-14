/ Плачущая девочка, на глазах которой отец убил мать, привлекла внимание прохожих

На месте происшествия оказалась младший инспектор СИЗО

Жуткая история произошла в одной из магнитогорских семей. Пьяный мужчина убил мать своего ребенка на глазах у малышки. Плачущую девочку обнаружили недалеко от проезжей части. Рядом находился предполагаемый убийца. Неладное заметила сотрудница СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области Наталья Исаченко, которая как раз находилась неподалеку. Женщина подошла к плачущей девочке и попросила рассказать о случившемся.

Наталья, не оставаясь равнодушной, подошла к девочке, взяла ее на руки и унесла с дороги. Женщина расспросила ребенка о том, что случилось и что за мужчина находится рядом с ней. Выяснилось, что это ее отец, и он, по словам девочки, убил ее мать. Узнав об этом сотрудница регионального ГУФСИН, подвергая риску свою жизнь и здоровье, не отступила и проследовала за отцом с дочерью. Также она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы о совершении особо тяжкого преступления. Наталья Исаченко оставалась на месте до приезда следственно-оперативной группы и задержания подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

За проявленную активную гражданскую позицию младшему инспектору Наталье Исаченко объявлена благодарность от сотрудников СК и начальника регионального ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Виктора Бранта.