/ «Он начал душить мою подругу». Налетчик пытался убить своих жертв в их квартире

Неизвестный проник через дыру в двери.

Нападение на двух жительниц Магнитогорска произошло ранним утром накануне, 28 мая. Неизвестный мужчина проник в одну из квартир многоэтажки, проделав отверстие в пластиковой балконной двери. Об этом рассказали потерпевшие, которым чудом удалось уцелеть. По словам девушек, мужчина начал душить спящую жительницу квартиры. Ей помог только чуткий сон неравнодушных соседей.

Я проснулась, когда он душил подругу. Столкнула его с нее, и он напал на меня, успела покричать так, что сосед по тамбуру услышал и начал долбить в дверь квартиры, чем спугнул этого человека. — рассказала жительница Магнитогорска.

Нападавший успел скрыться через балкон. Пострадавшие обратились за помощью в полицию. Девушкам удалось хорошо запомнить лицо налетчика.

Личность подозреваемого мужчины установлена. По данному факту проводится проверка. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Собственный источник сообщил сайту «Первый областной», что мужчина уже задержан. По предварительной информации, он уже был замешан в подобного рода нападениях и грабежах.