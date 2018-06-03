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/ Тело 7-летней девочки без признаков жизни нашли запертым в холодильнике

Тело 7-летней девочки без признаков жизни нашли запертым в холодильнике

По предварительной версии, ребенок закрылся там во время игры в прятки.
сегодня в 12:23
  |  Происшествия

7-летняя девочка нашлась мертвой после продолжительных поисков. Трагедия произошла в Кемеровской области. 29 мая ребенок пропал во время прогулки, с тех пор к ее поискам подключилась почти тысяча человек. Следователи заявили, что девочка была заперта в старом холодильнике. Также названа предварительная версия причин произошедшего.

Тело ребенка обнаружено в старом холодильнике, который стоял на улице. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. В настоящее время проведена процедура опознания, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшей. По предварительной версии девочка, играя залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь. Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего. Проводятся следственные мероприятия. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК России по Кемеровской области.

Ранее по данному факту возбуждено уголовное по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Напомним, южноуральский ребенок стал жертвой схожей трагедии. 5-летний мальчик из поселка Полянный Сосновского района пропал во время прогулки с бабушкой. К поискам привлекли сотни человек: волонтеров и добровольцев, полицейских и кинологов. В результате тело малыша нашли в 300 метрах от дома. Он утонул в колодце, вырытом соседом за 2 недели до трагедии.

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