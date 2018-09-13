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/ Челябинца застрелил неизвестный рядом с кладбищем на АМЗ

Челябинца застрелил неизвестный рядом с кладбищем на АМЗ

Мужчину при смерти обнаружили с травмой головы.
сегодня в 12:00
  |  Происшествия

Накануне вечером в лесополосе в Центральном районе Челябинска обнаружили тяжело травмированного мужчину. Вечером 12 сентября преступник дважды выстрелил в 47-летнего челябинца и бросил его погибать. Местом расстрела было выбрано Митрофановское кладбище.

Когда мужчину нашли, он был еще жив. Однако спасти его не удалось. Расследованием занялся СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 105 УК РФ «Убийство». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас сотрудники следственного отдела разыскивают преступника и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подробности случившегося правоохранители пока не раскрывают.

Напомним, похожий случай произошел ровно год назад в Курчатовском районе Челябинска. Тогда неизвестный с обрезом выстрелил в 25-летнего местного жителя. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

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