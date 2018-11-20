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сегодня в 14:04
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/ Мужчина застрелил экс-супругу в цветочном магазине

Мужчина застрелил экс-супругу в цветочном магазине

Женщина рассталась с жизнью за отказ вернуться к бывшему мужу.
сегодня в 10:05
  |  Происшествия

В Озерске в понедельник обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни. Следователям удалось восстановить картину событий, произошедших 19 ноября. Мужчина и женщина встретились в цветочном павильоне. Они были бывшими супругами. Озерчанин просил женщину вернуться, начать отношения заново. Она не соглашалась. Тогда мужчина взялся за обрез.

Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Убийство» УК РФ. По предварительным данным, мужчина произвел смертельные выстрелы из обреза охотничьего ружья в бывшую супругу, когда та отказалась к нему вернуться, после чего произвел выстрел в себя. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять сотрудники следственного отдела. Идет расследование уголовного дела.

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