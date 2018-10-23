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/ Пустой гроб и разрытая могила напугали жителей Миасса

Пустой гроб и разрытая могила напугали жителей Миасса

Фотографии с кладбища вызвали обсуждение в соцсетях.
сегодня в 17:42
  |  Происшествия

Жители Миасса заметили на городском кладбище разрытую могилу. Фотографии «раскопок» были выложены в социальных сетях и вызвали широкий резонанс среди горожан. Они предположили, что некие вандалы осквернили захоронение. Однако в администрации Миасса сообщили, что раскопки инициировали родственники похороненного, и прошли они по закону. Могила «переехала».

В начале октября, в администрацию Миасского городского округа с просьбой о перезахоронении своего родственника обратилась Бурлаева Лидия Ивановна. Необходимые документы на перезахоронение были оформлены, оно было согласовано не только с администрацией Миасского городского округа, а также с Копейской администрацией, которая готова была принять на кладбище, которое находится в их собственности, тело усопшего. Кроме того, процедура была согласована и с обществом «Мемориал». — рассказала сайту «Первый областной» начальник управления ЖКХ, энергетики и транспорта города Миасс Людмила Ромашкина.

Чиновник также прояснила, что сама процедура захоронения, хоть и занимает один день, но включает в себя ряд процедур. Только после них могилу можно восстановить, поэтому горожане успели заметить разрытое захоронение.

Свое объяснение ситуации дал представитель ООО «Мемориал», которое проводило процедуру.

У нас 2−3 дня назад была эксгумация по просьбе родственников, соответствующие документы они предъявили на перезахоранение в Копейске. Просто не успели убрать пустой гроб. Как только освободилась машина, мы все это утилизировали. — рассказал сайту «Первый областной» директор ООО «Мемориал» Иван Нуждин.

Отметим, что все работы по перезахоронению были выполнены в срок. Кроме того, было получено разрешение от Роспотребнадзора, сотрудники которого не увидели никаких санитарных нарушений.

Это не первый случай перезахоронения усопшего, как сообщает администрация Миасса. Такие процедуры, как правило, происходят по просьбе родственников.

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