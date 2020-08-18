Гостья на глазах у ребенка убила 2-месясчого котенка жительницы Увельского района

Животное стало жертвой ссоры между женщинами.

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В Увельском районе женщина на глазах у ребёнка убила котёнка. Инцидент произошёл в доме у 69-летней потерпевшей, которая и обратилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными.



Основной подозреваемой в деле является 46-летняя местная жительница. Полицесйкие установили, что она пришла в гости к потерпевшей, а после этого между ними возник спор, жертвой которого и стало 2-месячное животное.

«В ходе конфликта с хозяйкой квартиры подозреваемая в присутствии малолетнего ребенка причинила 2-месячному коту травмы, от которых животное скончалось»,— рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Жестокое обращение с животными». Если вина подозреваемой будет доказана, она может получить срок до 5 лет лишение свободы. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.