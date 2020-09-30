Пьяный челябинец выкинул котёнка из окна

Питомец не выжил.

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Челябинца осудят за жестокое обращение с животными. Мужчина выкинул котёнка из окна дома по улице Горная в Советском районе областной столицы. Животное погибло.



Сообщение о жестоком обращении с питомцем поступило от очевидцев, как сообщили в ГУ МВД области. В итоге подозреваемым по делу оказался 37-летний мужчина. Он решил выкинуть котёнка из окна, потому что был пьяным.

«Граждане рассказали, что неизвестный выбросил котенка из окна многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Горная. Прибывший по указанному адресу участковый уполномоченный полиции ОП „Советский“ УМВД установил и задержал злоумышленника»,— рассказали в региональном ГУ МВД.

Сейчас дознание отдела полиции «Советский» закончило расследование по части 1 статьи «Жестокое обращение с животными». Ранее обвиняемый находился под подпиской о невыезде, однако сейчас его дело передано в суд. Если вину мужчину докажут, он может получить до трёх лет лишения свободы.