Миассец убил трёх бездомных в качестве тренировки

Впоследствии он хотел расправиться со старым знакомым.

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Житель Миасса лишил жизни трёх бездомных, чтобы потренироваться перед убийством знакомого. Задержать преступника удалось сотрудникам местной полиции. Как сообщают городские СМИ, подозреваемый признался как минимум в трёх эпизодах.



Поиски преступника начались после того, как обнаружили несколько дней назад на улице 8-го июля труп. Тело бездомного с пробитой головой нашли полицейские. По факту преступления возбудили уголовное дело. Затем сотрудники полиции поймали подозреваемого, который с окровавленной кувалдой вернулся на место происшествия.

«Задержанный дал признательные показания и сообщил о втором эпизоде: 15 июля он лишил жизни другого бездомного — нанёс ему полсотни ударов кувалдой по голове. Позже злодей сознался в третьем убийстве»,— сообщает newsmiass.ru со ссылкой на руководителя следственного отдела по Миассу СУ СКР региона Анатолия Селивёрстова.

Сообщается, что мужчина выбирал жертв из числа бездомных. Им он предлагал выпить вместе, а после — убивал их. При этом определённого мотива у задержанного не было.

«Свои поступки злоумышленник объясняет давней обидой на старого знакомого и желанием потренироваться перед местью. Стоит отметить хорошую работу полицейских: при задержании мужчина пытался скрыться, а на допросе заявил, что намеревался и дальше убивать»,— сказал Анатолий Селивёрстов.

В ходе обыска в доме подозреваемого нашли орудия преступлений и окровавленную одежду. В пятницу, 31 июля, его заключили под стражу. С ним работают сотрудники СК и ОМВД, а уголовное дело будут переквалифицировать на часть 2 статьи «Убийство» УК РФ.