Мужчина, убивший жену на глазах у детей под Саткой, рассказал журналистам больше, чем следователям

Показания по инциденту дала и старшая дочь подозреваемого и убитой.

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Представитель следственного отдела СК Сатки рассказал подробности о том, как проходит расследование дела Александра Алексеева, который убил собственную жену на глаза у собственных детей и свидетелей. Сейчас СК планирует проведение следственных действий, в их число входят экспертизы, которые покажут, был ли мужчина в состоянии аффекта в момент преступления и осознавал ли он свои действия.



Как подчеркнул руководитель следственного отдела СК по городу Сатке Михаил Крохин, при первом допросе Александр Алексеев воспользовался статьёй 51 Конституции и не стал свидетельствовать против самого себя. Решение мужчина мотивировал собственным психологическим состоянием. Допрос Александра Алексеева будет произведён позднее.

«Те показания, которые он сейчас представил перед журналистами, по сути, являются первыми показаниями в рамках предварительного следствия. Наказание за данное преступление исключительно будет в виде лишения свободы на срок до 15 лет, либо в виде пожизненного лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства суд может учесть наличие несовершеннолетних детей и иных смягчающих обстоятельств», — рассказал «Первому областному» руководитель следственного отдела по городу Сатке Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Михаил Крохин.

Также следствие, в качестве одного из свидетелей, допросило старшую дочь Алексеевых. Михаил Крохин отметил, что девочка под присмотром педагога-психолога дала свои комментарии по инциденту. Представитель СК заявил, что сейчас дети находятся в шоковом состоянии.

«Они пока не до конца воспринимают происходящее, в силу возраста. Допрошены также очевидцы. В том числе женщина, которая на месте происшествия забрала детей. Она более подробно рассказывает о состоянии детей и оценивает их состояние как шоковое — они испугались этих событий»,— рассказал Михаил Крохин.

Напомним, сегодня, 31 июля, Александру Алексееву избрали меру пресечения в городском суде Сатки. Мужчина проведёт под стражей 2 месяца — до 28 сентября. На суде было сказано, что Александр пытался скрыть следы преступления. Помимо этого, он злоупотребляет спиртными напитками. Сам подозреваемый полностью признал вину, а также заявил, что безумно любил погибшую жену.

Громкое убийство произошло в Саткинском районе в среду, 29 июля. Александр Алексеев, его жена Оксана и две дочери ехали из Башкирии в Челябинскую область. По дороге семья остановилась для живописной фотографии, но между супругами возникла ссора. Тогда мужчина начал бить погибшую ножом, после чего Оксана Алексеева выбежала из машины. Однако на этом «отелло» не успокоился. Он догнал супругу и нанёс еще несколько ножевых ранений. За происходящим наблюдали дети пары. Также эпизод стал достоянием внимания свидетелей.