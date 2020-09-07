Беременную бездомную нашли в Металлургическом районе Челябинска

Женщина оказалась на улице после смерти мужа.

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Семья бездомных живёт в лесопосадке Металлургического района Челябинска. На них обратили внимание жители города. Одна из бездомных — Гузаль Шарипова, утверждает, что беременна, именно её судьбой больше всего забеспокоились челябинцы.



Для бездомных одеяло заменяет лёгкая простынь, а в качестве подушек они используют старые куртки. С середины июля Гузаль Шарипова спит на голой земле. Кроме того, она сделала шалаш, который делит. С сожителем Виталием. На улице женщина оказалась после смерти своего супруга.

«Я с Виталей осталась, осталась без жилья. Потому что я не была прописана в этой квартире и меня на улицу выкинули. Мы думаем сейчас, ищем. Потому что у нас ребеночек будет скоро»,— рассказала сайту «Первый областной» бездомная Гузаль Шарипова.

Гузаль Шарипова работала уборщицей В ЖЭКе, начальство предлагало ей место в подвале жилого дома, но как утверждает женщина помещение сильно затапливало. Именно после этого они с сожителем оказались в лесопосадке. Из-за сна на голой земле Гузаль Шарипова простыла и жалуется на постоянный кашель. При этом к врачам женщина не идёт, поскольку паспорт она с сожителем сдала в пункт приёма стеклотары как залог. Челябинка призналась, что не знает точный месяц беременности, но рождение ребёнка ожидает в начале зимы.

Кроме Гузаль Шариповой и Виталия Филиппова здесь живут и другие бездомные, и нередко дело доходит до распития алкоголя. Однако семья готовится оставить палатку ради ребёнка. Сожитель беременной женщины сейчас ищет постоянную работу.

«Бывает колымлю, бывает на мусорке собираю. Всяко бывает. От ЖЭКа если дадут комнату, ради Бога пойдем работать. Не дадут — будем что-то другое думать»,— отметил житель леса Виталий Филиппов.

Гузаль Шарипова подчёркивает, что у неё есть взрослый сын и сёстры, но обращаться за помощью к родственникам она не хочет. При этом, как отмечают специалисты, иногда бездомные женщины лишь говорят, что беременны.



«Некоторые женщины говорят, что они беременны, что бы сотрудники полиции как бы сжалились. И не трогали их. У нас было три таких случая»,— отметил организатор проекта «Другая медицина» Евгений Косовских.

Женщина была в кризисном центре для бездомных прошлой зимой, но ушла оттуда как только стало тепло. Приезжали к Гузаль Шариповой и соцработники, которые уговаривали вернуться, но Челябинка не хочет бросать сожителя.



«Отвественности у нас за рождение и проживание на улице нет. Мы не можем ее привлечь. Хотя проживать с маленьким ребенком в таких условиях, это можно расценить, как нахождение ребенка в социально опасном положении»,— рассказала начальник отделения по связями со СМИ управления МВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.

Отметим, что повлиять на Гузаль Шарипову полицейские смогут только после рождения ребёнка. Если женщина не возьмётся за ум, его могут отправить в детдом, а саму бездомную привлечь к уголовной ответственности.