Мальчик, которого ударило током в Челябинской области, идет на поправку

Несколько дней ребенок провел в реанимационном отделении.

Ребенок, получивший удар током на Южном Урале, идет на поправку. 6-летний мальчик провел в реанимационном отделении несколько дней, в больницу его с сестрой доставили 21 августа. Врачи пытались реанимировать 12-летнюю девочку, но ее привезли уже без признаков жизни. Мальчика сразу отправили в реанимацию. Сегодня его состояние изменилось.

«Сейчас ребенка перевели из реанимационного отделения в гнойно-хирургическое отделение. Его состояние стабильное, он идет на поправку», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь детской областной больницы Ольга Терехина.

Напомним, что трагедия произошла 21 августа в поселке Кисегачинский. По предварительным данным, ребята могли приехать туда в гости к бабушке и дедушке. Гуляя по поселку, мальчик взял в руки провод заземления, после чего получил удар током. Сестра пыталась спасти брата, но тоже получила удар.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе и откуда на территории поселка мог появиться провод под напряжением.