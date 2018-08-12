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/ Слишком самостоятельный ребенок убежал из дома на утреннюю прогулку в Чебаркуле

Слишком самостоятельный ребенок убежал из дома на утреннюю прогулку в Чебаркуле

Мальчик бродил по улицам в пижаме и без обуви.
сегодня в 12:15
  |  Общество

3-летнего беглеца ловили сегодня, 12 августа, жители Чебаркуля. Ребенок убежал из дома около 7 часов утра. Сидевшая с ребенком бабушка, как рассказали полицейские, уже ушла на работу, а мама еще не успела вернуться со смены. Мальчик сумел самостоятельно открыть дверь и выйти на улицу. Отправился гулять по городу он в пижамной кофте и босиком, не забыв прихватить с собой игрушечную машинку. К моменту, когда ребенка увидели прохожие, уже началась активная работа по поиску его в соцсетях.

Ребенка заметили местные жители. Они доставили мальчика в отдел полиции, где вместе с полицейскими и сотрудниками ПДН разыскали родителей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ребенка уже передали маме. Как сообщают сотрудники ПДН, семья у малыша благополучная, условия содержания хорошие.

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