/ Челябинец рассказал об убийстве брата, чтобы отвести от себя подозрения

Сержант Вячеслав Бурилов и прапорщик Магамед Раджабов обратили внимание на странное поведение мужчины и отправились на место. Проверка показала, что южноуралец получил ножевое ранение в грудь. «Скорая» констатировала смерть.
В ходе беседы с правоохранителями 56-летняя челябинка призналась, что некоторое время назад во время совместного распития спиртных напитков, между братьями произошел конфликт, в результате которого старший нанес удар ножом младшему. Намереваясь отвести от себя подозрение, со слов гражданки, мужчина решил сам обратиться к сотрудникам Росгвардии с ложным сообщением. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемого убийцу задержали. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.