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/ Челябинец рассказал об убийстве брата, чтобы отвести от себя подозрения

Челябинец рассказал об убийстве брата, чтобы отвести от себя подозрения

32-летнего мужчину с ножевым ранением нашли возле теплотрассы.
сегодня в 10:32
  |  Происшествия
Накануне к сотрудникам Росгвардии, находящимся на патрулировании в Металлургическом районе, обратилась подвыпившая компания. 34-летний мужчина и 56-летняя женщина рассказали, что брат первого лежит возле теплотрассы. Они предположили, что 32-летний участник событий мертв.

Сержант Вячеслав Бурилов и прапорщик Магамед Раджабов обратили внимание на странное поведение мужчины и отправились на место. Проверка показала, что южноуралец получил ножевое ранение в грудь. «Скорая» констатировала смерть.

В ходе беседы с правоохранителями 56-летняя челябинка призналась, что некоторое время назад во время совместного распития спиртных напитков, между братьями произошел конфликт, в результате которого старший нанес удар ножом младшему. Намереваясь отвести от себя подозрение, со слов гражданки, мужчина решил сам обратиться к сотрудникам Росгвардии с ложным сообщением. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемого убийцу задержали. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

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