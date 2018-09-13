/ Курганца разыскивают на Урале за убийство 10-летней девочки и разбой. Фото

Мужчина скрывается от правоохранителей двух регионов.

Полицейские Челябинска разыскивают 44-летнего уроженца Курганской области. Мужчину подозревают в кражах из киосков. Несколько инцидентов зарегистрировано в сентябре. Уже возбуждено уголовное дело по двум частям статьи 162 УК РФ «Разбой».

Ранее судимого 44-летнего мужчину подозревают в совершении разбойных нападений в торговых павильонах на территории Курчатовского и Калининского районов. Полицейскими установлено, что подозреваемый, причинив вред здоровью пострадавшим, похитил имущество и денежные средства на общую сумму более 50 тысяч рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Этого же человека подозревают в совершении другого преступления. Следователи из Свердловской области предполагают, что мужчина причастен к убийству 10-летней жительницы Каменск-Уральского. Установить личность предполагаемого злодея удалось после опроса свидетелей.

В результате комплекса первоначальных неотложных следственных действий и оперативных мероприятий установлен и разыскивается предполагаемый подозреваемый — Николай Александрович Агеев, который изображен на представленных фотографиях. — сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид 40−45 лет, среднего телосложения, рост 170−180 сантиметров, волосы темные, брови густые, нос прямой.

Одет в коричневую куртку, кофту светлого цвета с тонкими черными полосками, черные туфли, черные брюки или синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местоположении подозреваемого, просят сообщить об этом в региональные следственные отделы или полицию.