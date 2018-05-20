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/ Переворот полицейского УАЗа, на который налетела легковушка, попал на видео

Переворот полицейского УАЗа, на который налетела легковушка, попал на видео

Автомобиль потерял равновесие на «зебре».
сегодня в 12:51
  |  Происшествия

ДТП с участием полицейского служебного автомобиля попало на видео. УАЗ с включенными звуковыми и световыми сигналами перевернулся на перекрестке Комсомольского проспекта и улице Молодогвардейцев после столкновения с «Семеркой». На ролике видно, что легковушка, которая и нанесла «удар», проезжала пересечение на зеленый сигнал светофора, но не пропустила УАЗ, который двигался по пересекаемому проспекту слева направо. С противоположного направления к перекрестку приблизилось еще одно авто, которое уступило дорогу машине с включенными спецсигналами.

От удара УАЗ занесло, он несколько раз перекрутился, продолжая движение, и перевернулся уже на зебре. Все очевидцы после случившегося бросились на помощь к полицейскому авто.

В МВД ранее подтвердили, что автомобиль направлялся по вызову.

В 22:45 по Комсомольскому проспекту мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21 074, на регулируемом перекрестке совершил столкновение со служебным автомобилем УАЗ. Устанавливаются все причины произошедшего. — пояснили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка, ей назначили амбулаторное лечение.

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