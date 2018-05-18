/ Жительница Челябинской области пострадала в ДТП в Махачкале

Женщина на «Пежо» столкнулась с отечественной легковушкой.

ДТП с участием иномарки «Пежо» и отечественной легковушки ВАЗ-2114 произошло в Махачкале. Автомобили столкнулись на оживленном перекрестке в центре столицы Дагестана. Об этом сайту «Первый областной» сообщили очевидцы. Как пояснили местные жители, за рулем иномарки с челябинскими номерами была жительница Южного Урала.

Девушка-водитель пострадала, с травмой головы увезли в больницу. — рассказали свидетели аварии.

Инцидент подтвердили в ГУ МВД России по Республике Дагестан. Там разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Авария произошла утром сегодня, 18 мая, на нерегулируемом перекрестке. Один из участников движения не уступил путь транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге. — уточнили в ведомстве.

Последствия аварии попали на видео. На ролике видно, что иномарка получила сильные повреждения. Удар пришелся на переднюю часть авто.