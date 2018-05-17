/ Легковушку зажало между маршруткой и грузовиком в массовом ДТП в Челябинске

Авария произошла на оживленном перекрестке на северо-западе.

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Транспортный затор образовался на пересечении улиц Академика Королева и Братьев Кашириных вечером сегодня, 17 мая, из-за жуткой аварии. О случившемся сообщают очевидцы. Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда.

Эх, как жалко. Академика Королёва - Кашириных ДТП. Только что там проезжал. — пишут челябинцы.

Последствия аварии попали на фото и видео. На снимках и роликах видно, что участники ДТП - сразу три транспортных средства. Это маршрутное такси, «Шевроле Нива» и грузовой автомобиль с прицепом, в котором перевозились бетонные строительные плиты. Легковушка от силы удара залетела под прицеп.

Видно, что удар пришелся на лобовое стекло Шевроле. Автомобиль получил сильные повреждения, оказавшись зажат с двух сторон.

На месте работают сотрудники ГИББД. Подробности и обстоятельства произошедшего, а также данные о пострадавших уточняются.