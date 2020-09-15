УАЗ сбил школьника на пешеходном переходе в Челябинске

Мальчик резко сменил траекторию движения.

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Десятилетний пешеход попал под колеса УАЗа в Челябинске. ДТП произошло в понедельник, 14 сентября, днем у дома 104 по улице Артиллерийская.

«Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и резко изменившего направление движения», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Ребенок пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили родителям о необходимости повторять с детьми правила дорожного движения. На одежду или портфель необходимо крепить светоотражающие элементы, которые помогут водителям издалека увидеть пешехода в темное время суток.