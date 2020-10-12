«Подземка» в центре Челябинска продолжает преображаться

На этой неделе власти планируют начать работы над наземным пешеходным переходом.

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В Челябинске продолжается ремонт подземных переходов на площади Революции. После того как все торговые ларьки были убраны и необходимые ремонтные работы проведены, художники приступили к росписи стен. И в скором времени один из переходов будет готов. Об этом сегодня, 12 октября, на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Продолжается ремонт подземных переходов, практически оформлена художественная роспись в переходе с выходом на Законодательное собрание. Продолжается ремонт подземного перехода с выходом к магазину „Ритм“. На этой неделе мы приступим к ремонту лестничного марша в переходе, выходящем к комплексу на трамвайной остановке»,— рассказал Сергей Авдеев.

Также, по его словам, на этой неделе, вероятно, начнутся работы по организации наземного пешеходного перехода на площади Революции. Отметим, что его многие горожане ждут уже давно.