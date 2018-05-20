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/ Полицейский УАЗ, следовавший на вызов, перевернулся на перекрестке в Челябинске

Полицейский УАЗ, следовавший на вызов, перевернулся на перекрестке в Челябинске

Служебный автомобиль с включенными звуковыми и световыми сигналами столкнулся с легковушкой.
сегодня в 10:58
  |  Происшествия

ДТП с участием автомобиля УАЗ челябинской полиции произошло вечером накануне, 19 мая. Служебное авто на перекрестке Комсомольского проспекта и улице Молодогвардейцев столкнулось с «семеркой». В результате внедорожник перевернулся. По информации очевидцев, ставить его на колеса пришлось «вручную». При этом свидетели ДТП сообщают, что легковушка двигалась на зеленый сигнал светофора.

Это мой муж был за рулём. Он ехал на зелёный по Молодогвардейцев, полиция неслась по Комсомольскому проспекту, муж их не увидел. — рассказала супруга водителя ВАЗа.

Свою проверку уже начали в полиции. Там подтвердили, что автомобиль действительно ехал на вызов, у него были включены звуковые и световые сигналы.

В 22:45 по Комсомольскому проспекту мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21 074, на регулируемом перекрестке совершил столкновение со служебным автомобилем УАЗ. Устанавливаются все причины произошедшего. — пояснили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что в результате пострадала 21-летняя пассажирка. Девушку доставили в больницу. Ей назначено амбулаторное лечение.

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