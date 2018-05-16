/ Водитель сломавшегося авто случайно оказался на месте ДТП и спас пострадавших

В аварии под Миассом пострадали девушка и молодой человек.

Очевидец аварии под Миассом оказал первую помощь пострадавшим. Об этом он написал в социальных сетях. По словам автора поста, ДТП произошло на Тургоякском шоссе. Там перевернулась машина, в которой находились девушка и водитель. Обстоятельства сложились так, что молодой человек, ставший очевидцем, не планировал дважды ехать по этой дороге.

В общем история такая: не доехал до Челябинска, сломался. Поехал обратно в Миасс и на Тургоякском шоссе увидел перевернутую машину, думал пустая, подъехал и увидел двоих людей. Молодая девушка лет 18 и парень лет 20! Парень был в крови! У девушки пострадала нога! Девушка дала мне телефон уже с наборным номером 911! Думали изначально, они зажаты, вызвали МЧС и всех! Но в один момент он вышел и девушка тоже вышла, мы их усадили в теплую машину и ждали скорую! Приехали достаточно быстро! Я отключил аккумулятор, так как пахло бензином! Все живы и слава богу! — пишет очевидец.

Автомобиль, оказавшийся в кювете, доставали с помощью эвакуатора. Машина вряд ли подлежит восстановлению. Причины аварии уточняются.