У жителя Челябинской области обнаружили большое количество наркотиков

По данному факту было заведено уголовное дело.

На территории Челябинской области был задержан мужчина, у которого нашли большое количество наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Инцидент произошел в Еткульском районе Челябинской области. Сотрудниками местного ОМВД в хозяйственной постройке одного из частных домов было обнаружено и изъято наркотическое средство растительного происхождения массой более 848 грамм. Как заявил владелец дома, растения он собрал осенью позапрошлого года для личного потребления и хранил у себя.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ о незаконном хранении и обороте наркотиков. Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до 10 лет», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.