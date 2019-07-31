В Катав-Ивановске в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело на предпринимателя батута. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Безотвественность и халатность предпринимателя повлекли за собой серьёзные последствия: дети получили тяжёлые травмы.
По словам прокуратуры Челябинской области, в 2018 году женщина установила батуты возле досугового центра, предоставляя спортивно-развлекательные услуги несовершеннолетним. Из-за сильного ветра и плохого крепления, батут перевернулся с четырьмя детьми. Малыши получили травмы различной степени тяжести. Сейчас уголовное дело направленно в суд.
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