В Катав-Ивановске из-за детских травм владелец батута пойдет под суд

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В Катав-Ивановске в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело на предпринимателя батута. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Безотвественность и халатность предпринимателя повлекли за собой серьёзные последствия: дети получили тяжёлые травмы.



По словам прокуратуры Челябинской области, в 2018 году женщина установила батуты возле досугового центра, предоставляя спортивно-развлекательные услуги несовершеннолетним. Из-за сильного ветра и плохого крепления, батут перевернулся с четырьмя детьми. Малыши получили травмы различной степени тяжести. Сейчас уголовное дело направленно в суд.



