В СК считают, что у Максима Марцинкевича был мотив для сведения счётов с жизнью

Об этом можно говорить, исходя из процессуальной проверки, заявили в ведомстве.

Послушать 00:00 У погибшего в челябинском СИЗО № 3 Максима Марцинкевича был мотив для добровольного сведения счётов с жизнью. Такое заявление сегодня, 17 сентября, сделала официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко. По её словам, об этом можно с уверенностью говорить, исходя из процессуальной проверки.

«Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились», — цитирует Светлану Петренко РИА Новости. Напомним, тело Максима Марцинкевича было найдено в камере СИЗО № 3 Челябинска в среду, 16 сентября. Рядом с погибшим также нашли предсмертную записку. При этом родственники Тесака настаивают на возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Они считают, что Максим Марцинкевич не стал бы накладывать на себя руки. Также близкие погибшего заявляют, что Тесак подвергался пыткам, которыми из него выбивали признательные показания. Ранее стало известно, что судмедэксперты Челябинска проведут ещё одно обследование тела Максима Марцинкевича, хотя ранее планировали выдать его родственникам в ближайшее время.