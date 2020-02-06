«У нее был „синдром Маугли“»: стали известны новые подробности о падении из окна малышки в Копейске

Председатель совета родительской общественности КГО прокомментировал ситуацию с гибелью ребенка.

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Минувшим вечером Андрей Горланцев проезжал возле дома, из окна которого выпала маленькая девочка. К 18:45 к месту ЧП уже съехались все спецслужбы.

Андрей Горланцев рассказал, что женщина, которая хотела удочерить маленькую Вику, жила одна. Она оформила гостевой режим, чтобы девочка привыкала к жизни в семье.

«Женщина благонадежная, никаких отрицательных характеристик на нее нет. Она 1972 года рождения, работает продавцом. Ребенок, которого она хотела удочерить, попал в социально-распределительный центр Копейска после того, как ее маму лишили родительских прав. У девочки диагностировали отставание в развитии, она плохо говорила, у нее был „синдром Маугли“, она была замкнута, плохо общалась с посторонними людьми, тяжело шла на контакт, вела себя не совсем так, как дети в этом возрасте», — рассказал Председатель совета родительской общественности Копейского городского округа Андрей Горланцев.



Он рассказал, что женщина оставила ребенка в квартире на несколько минут, когда ушла выбрасывать мусор, в это время девочка закрылась на внутреннюю щеколду, «мама» пыталась уговорить ее открыть дверь. Было слышно, как ребенок подходил, но никак не реагировал на уговоры. После этого женщина пошла к соседям, чтобы вызвать слесаря и открыть замок, на тот момент за дверью еще раздавались звуки планшета, в который играл ребенок. А несколькими минутами позже поднялись сотрудники силовых служб и сказали, что приехали на вызов.

Ситуации, когда дети выпадают из окон, стали катализатором организации волонтерского проекта, направленного на информирование людей об опасности открытых окон для маленьких детей и об установке ограничителей.

«Для многодетных и малообеспеченных семей, кто не сможет себе купить их, мы найдем средства, чтобы их установить, стоят они от 100 до 500 рублей. Достаточно обратиться в наш совет, а мы найдем инвесторов», — говорит Андрей Горланцев.

Напомним, 4-летнюю девочку, выпавшую с 10 этажа вечером 5 февраля, обнаружила женщина, которая выгуливала свою собаку, свидетельница ЧП сразу позвонила по номеру 112.