Школьница из Златоуста с синдромом Крузона стала звездой Тик Тока

Решившись показать себя после операции, девушка и не подозревала, что так быстро станет популярной.

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17-летняя школьница из Златоуста с редким заболеванием всего за три дня стала настоящей звездой социальной сети «Тик Ток». Всё началось с того, что девочка решила принять себя такой, какая она есть и наконец-то появиться в Сети после операции. И совсем не ожидала, что наберёт столько подписчиков и просмотров, а уж тем более станет для кого-то источником вдохновения.

У Софии Лебедевой синдром Крузона. При этой болезни не растут кости черепа несмотря на то, что мозг увеличивается. Если вовремя не установить специальный дистрактор, любое движение может привести к декомпенсации. Такое едва не случилось и со златоустовской школьницей. В итоге девочка приняла решение отправиться на операцию.

«Это была операция. Специальные струны вставляют в кость, несколько дней они срастаются и потом кости черепа начинают вытягивать. Уже после операции я хотела отказаться от него, но было поздно, его уже не снять. Пришлось привыкать»,— рассказала София Лебедева в интервью корреспонденту ОТВ.

Когда после операции девушка вместе с мамой Еленой вышла из больницы, все взгляды незамедлительно устремились на неё. Кто-то показывал пальцем, кто-то перешёптывался, а некоторые люди прямо подходили и спрашивали, что у неё на лице. Но, как признаётся София, она с детства привыкла к такому «вниманию», поскольку из-за особенностей внешности — больших, выразительных глаз — школьницу нередко задирали и не желали с ней дружить. Но это послужило своеобразным иммунитетом.

«Только спустя месяц-полтора я начала нормально воспринимать дистрактор, начала чаще гулять и выкладывать фото и видео в социальные сети. На первом видео, которое я запостила в „Тик Ток“, были фото до операции, а потом я пришла, села перед экраном с дистрактором и спросила: как вам мой апгрейд, который произошёл со мной за лето? Потом я легла спать, а наутро мне друзья пишут, что видео везде крутится, оно в рекомендациях и у меня уже 4 тысячи подписчиков!»— вспоминает София Лебедева.

На третий день количество подписчиков увеличилось до 100 тысяч, а видео набирало по 17 миллионов просмотров. Пользователи писали Соне, узнавали у неё все подробности, как она ест, спит с дистрактором, как ухаживает за собой, и школьница сначала с ужасом, а потом с удовольствием начала записывать разнообразные ролики и отвечать на вопросы. Кроме того, девочке не раз писали люди с подобным заболеванием о том, что она стала для них примером и они тоже решились на операцию.

Спустя долгие годы София Лебедева почувствовала себя по-настоящему красивой, а главное — стала уверенной в себе. И теперь не обращает на дистрактор никакого внимания.