Соседи рассказали о женщине, из окна квартиры которой выпала 4-летняя девочка в Копейске

О ней отзываются положительно.

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Стали известны подробности жуткой трагедии, произошедшей накануне в Копейске. Очевидцы рассказали, что малышка выпала из окна кухни. На снегу были следы крови, но сейчас их уже засыпали снегом. На месте падения лежит детская раскраска, ее принес кто-то из местных жителей.

Соседи рассказали, что взрослые оставили девочку одну, а сами пошли выносить мусор. Выпавшую из окна девочку первой обнаружила соседка, которая проходила мимо.

«От шока она побежала в магазин, чтобы вызвать полицию и экстренные службы. Очевидцы говорят, что о женщине отзываются все хорошо, она жила одна. Часто видели, как она приходит в магазин с малышкой и покупает ей сладости», — рассказал корреспондент ОТВ с места событий.

Напомним, тело четырехлетней девочки обнаружили у одной из многоэтажек в Копейске 5 февраля. Выявилось, что она находилась в гостевой семье. Женщина хотела удочерить ее. В момент трагедии ребенок находился дома один. Следственный комитет возбудил уголовное дело.