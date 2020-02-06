Четырехлетняя девочка выпала из окна 10 этажа в Копейске

Ребенка ненадолго оставили дома.

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Трагедия произошла в одном из домов Копейска вечером 5 февраля. Четырехлетнюю девочку оставили дома одну, а когда взрослые вернулись, увидели, что она закрылась на внутреннюю щеколду. Сначала за дверью раздавались детские шаги, но потом стихли.

Девочка выпала из окна десятого этажа и скончалась от полученных травм. Прибывшие сотрудники МЧС вскрыли замок, но ребенку помочь уже было нельзя.

Прокурор региона Виталий Лопин поручил провести по данному факту проверку.

«Для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехали работники аппарата прокуратуры области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Проведение проверки поставлено прокурором области на личный контроль.