У многодетной семьи сгорел дом в Златоусте

Пожар произошел из-за короткого замыкания.

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В Златоусте из-за короткого замыкания полностью выгорел частный дом. Инцидент произошёл в воскресенье, 23 августа, в вечернее время. От огня пострадало здание по адресу Нагорная, 42.



По данным очевидцев, перед началом возгорания они услышали два хлопка. В момент начала пожара в доме находилась супружеская пара. Их успели спасти соседи. В этот момент ещё один член семьи, сын супружеской пары, был на улице. Молодой человек рассказал сайту «Первый областной», что побежал к дому, как только узнал о возгорании.

«Мы здесь гуляли, друг сказал, что у меня горит дом, я побежал быстрее. Мама с папой вышли, мы побежали быстрее тушить, быстрее газ перекрывать. Пожарная машина минут 30-40 ехала, тушили они одним шлангом»,— рассказал один из жильцов дома.

В МЧС сайту «Первый областной» подтвердили факт пожара, но, по их данным, машина пожарных добралась до места инцидента за 10 минут. Назвали в пресс-службе ведомства и предварительную причину пожара — короткое замыкание.

«Вызов поступил в 20:19, время прибытия первого подразделения — 20:29, время локализации — 20:35, время полной ликвидации — 21:10. Горела мебель и вещи на площади 50 квадратных метров в жилом деревянном доме, по предварительной версии из-за нарушения правил монтажа электрооборудования»,— сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Пострадавших в происшествии удалось избежать. Однако семья с тремя детьми осталась не только без крова, но и без личных вещей, так как всё выгорело на пожаре.

«Дом у меня незастрахованный, поэтому я помощи прошу. Никто не пострадал, я в одном халате выбежала, потому что купалась. Только вышла, все горело уже. Детей дома не было»,— пояснила женщина.

Сейчас пострадавшая семья просит помощи у жителей Златоуста на восстановление дома, который выгорел полностью. Отметим, что на его тушении работали 18 человек и пять единиц техники.