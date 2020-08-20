Оставленная на плите кастрюля с едой чуть не стала причиной пожара в Копейске

На запах гари обратили внимание соседи.

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В Копейске оставленная на включенной плите кастрюля чуть не стала причиной возгорания многоквартирного дома. Здание от потенциального пожара спасли сами жители, которые вовремя почувствовали запах гари и вызвали пожарных.



Инцидент произошёл в среду, 19 августа, в многоэтажке на улице Короленко в посёлке РМЗ. На пульт диспетчера 36-й пожарно-спасательной части Копейска поступил звонок от жителя дома, который рассказал о запахе гари. Приехавшие на место инцидента пожарные вычислили квартиру, но не смогли достучаться до хозяина. Тогда было принято решение забраться на 7-й этаж с помощью автолестницы.

«Оказавшись внутри задымленной комнаты сотрудники „чрезвычайного“ ведомства обнаружили плиту, на которой стояла кастрюля с пригоревшей пищей. Огнеборцы выключили бытовую технику и проветрили помещение. Хозяев дома не оказалось»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В МЧС подчеркнули, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности соседей. Всего на месте инцидента, в ходе которого никто не пострадал, работало 11 пожарных и 2 единицы техники.