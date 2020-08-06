Тысячи бутылок алкоголя и пачек сигарет хранили в гараже трое южноуральцев

Полицейские изъяли немаркированную продукцию, возбуждено уголовное дело.

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Свыше тысячи единиц алкоголя и 15 тысяч пачек сигарет изъяли полицейские в Сатке. Общая стоимость продукции, которую хранили в гаражах трое местных жителей, составила более двух миллионов рублей.

Установлено, что трое местных жителей в возрасте 56, 40 и 35 лет хранили в трех гаражах, расположенных на территории города, немаркированную алкогольную и табачную продукцию. Они делали это с целью получения дохода.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит до шести лет лишения свободы.