JTI предупреждает о надвигающемся «шторме» на глобальном черном рынке сигарет

Исследование показывает, что преступники готовы к буму спроса после пандемии COVID-19.

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Нелегальный рынок табака готовится пожинать плоды экономических последствий пандемии COVID-19 , говорится в аналитическом отчете Japan Tobacco International (JTI), подтвержденном независимыми экспертами Intrinsic Insight Ltd.

Отчет о том, как устроен глобальный рынок нелегального табака, базируется на 63 полевых исследованиях, проведенных в 50 странах, включая Россию, Канаду, Малайзию и Филиппины, где табачные контрабандисты имеют особенно сильные позиции. Правоохранительные органы по всему миру приветствовали исследование, позволяющее лучше понять особенности операций нелегального рынка.

Многочисленные полевые исследования показали, что глобальный кризис общественного здравоохранения и финансовый кризис создали условия для «идеального шторма», когда организованные преступные группы будут еще сильнее эксплуатировать спрос потребителей на дешевые товары. А доля черного рынка будет расти на фоне падающих доходов населения в условиях надвигающейся глобальной рецессии, в первую очередь, в странах с высокой налоговой нагрузкой.

Аналитики JTI выявили четыре развивающихся глобальных тренда, что совпадает с данными исследований, проведенных Euromonitor и Europol:

Собранные данные показывают, что организованные преступные группировки готовятся к ожидаемому резкому росту спроса на нелегальные сигареты; В западных странах отмечается сравнительно небольшое сокращение производства и оборота нелегального табака. С апреля 2020 года правоохранительные органы провели ряд крупных операций против подпольных фабрик, арестовав в том числе оборудование и материалы для производства сигарет в Чехии, Греции, Ирландии, Бельгии, Испании; Изменение приоритетов правоохранительных органов и введение ограничений на пересечение границ для борьбы с поставками нелегального табака были неоднородны в разных странах. Так, страны Восточной Азии быстрее вводили ограничения, а западные страны не смогли действовать также четко. Производственные мощности и технологии были широко развернуты в ходе пандемии, чтобы обеспечить поставки и продажи нелегального табака в странах, которые ввели жесткие ограничения на время пандемии — в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где WhatsApp и Facebook обеспечили легкий выход преступников на конечных потребителей. Кроме того, Международная торговая палата прогнозирует, что глобальная торговля контрафактом достигнет $4 трлн в 2022 году, в первую очередь за счет электронной коммерции [1] .

По данным Всемирного банка, глобальная торговля нелегальным табаком уже приносит преступным группам, которые производят, транспортируют и продают табачные изделия без уплаты налогов, около $40–50 миллиардов ежегодно. Это прямо влияет на законопослушных ритейлеров, которые теряют доходы, а также изменяет предпочтения потребителей в сторону товаров, не соответствующих стандартам.

«Для некоторых потребителей нелегальный табак — это преступление без жертв, поэтому так важно информировать их не только о скрытых опасностях при потреблении нелегальных сигарет, но и масштабных социальных последствиях покупки товара фактически у преступных групп, которые также контролируют торговлю оружием и незаконный траффик людей. Наш отчет, переданный более чем 160 правоохранительным органам по всему миру, является первым в своем роде примером сбора данных во время пандемии, и мы надеемся, что он послужит предупреждением правительствам о надвигающемся „шторме“ черного рынка», — отметил Ян Монтейт, директор JTI по борьбе с незаконной торговлей.

JTI предложила свой план ответа на «надвигающийся шторм», призывая к:

Повышению эффективности контроля на государственных границах;

Повышению эффективности обмена данными через частные и государственные партнерства между всеми индустриями и правоохранительными органами;

Проработке мер фискального характера, которые позволят повысить потребительское доверие и помочь покупателям избежать соблазна приобретать нелегальную продукцию;

Координации глобальных кампаний для информирования потребителей через повышение осведомленности о вреде нелегального табака и последствий, к которым приводит нелегальная торговля.

Копию отчета можно найти на www.jti.com.