Немаркированные алкоголь и сигареты по сниженным ценам продавала жительница Челябинска

Полиция изъяла контрафактную продукцию в магазине Металлургического района.

Послушать 00:00

В Челябинске правоохранительными органами был установлен факт продажи немаркированного алкоголя и табачной продукции. Уголовное дело по данному факту расследуют дознаватели отдела полиции «Металлургический».

Факт хранения и продажи был зафиксирован правоохранителями в магазине, расположенном по улице Шоссе Металлургов. В нем 43-летняя жительница Челябинска продавала алкоголь и сигареты дешевле, чем по установленным ценам. В магазине были обнаружены немаркированные алкогольные напитки и табачные изделия на сумму более 100 тысяч рублей.

«По данному факту следствием Отдела полиции „Металлургический“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, „Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере“», — сообщили сайту «Первый областной» в ОС со СМИ УМВД России по городу Челябинску.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до трех лет. На данный момент подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Правоохранителям еще предстоит выяснить, кто причастен к незаконному изготовлению изъятой продукции.