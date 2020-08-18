Более 40 тысяч пачек немаркированных сигарет намеревался сбыть житель Карталов

В полиции возбудили уголовное дело.

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В Карталах Челябинской области местный житель хранил в гараже немаркированную табачную продукцию для дальнейшего сбыта. Причём не через интернет, а в городские магазины. Сотрудники полиции предотвратили незаконную деятельность и задержали подозреваемого.

Известно, что 35-летний мужчина хранил в гараже своего частного дома более 44 тысяч пачек сигарет различных наименований на сумму около 6,5 миллионов рублей. И все они не имели акцизных марок. После задержания и изъятия табака южноуралец рассказал полицейским, что хотел сбыть продукцию через различные торговые точки, находящиеся в пределах Карталов.

«Следствием МО МВД России „Карталинский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 6 статьи 171.1 УК РФ „производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до шести лет»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших изготовление и сбыт табака.