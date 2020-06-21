Тяжёлые травмы получил ребёнок от удара током в Челябинской области

Возбуждено уголовное дело о халатности.

Послушать 00:00

ЧП произошло в минувшую пятницу в Каслинском районе Челябинской области. Девятилетний мальчик получил сильный удар электрическим током и был госпитализирован в одну из больниц Челябинска в тяжёлом состоянии. Подробнее об инциденте сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

По предварительным данным, пострадавший и его несколько друзей вечером 19 июня играли в прятки. В ходе игры юный южноуралец беспрепятственно вошёл в трансформаторную подстанцию, дверь которой оказалась не заперта, чтобы спрятаться. И уже через несколько секунд получил тяжёлую электротравму.

На данный момент медики одной из челябинских больниц оказывают мальчику всю необходимую помощь.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ „халатность“ по действиям лиц, которые были обязаны контролировать ограничения доступа в трансформаторную подстанцию»,— сообщили в региональном Следственном комитете.

На данный момент устанавливаются причастные к совершению преступления и обстоятельствам произошедшего лица. Расследование уголовного дела взял на личный контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления Степан Шульга.