Перед судом предстанет руководитель цирковой студии, где с колец сорвалась пятилетняя воспитанница

Девочка получила тяжелые травмы во время занятия.

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В Челябинской области перед судом предстанет руководитель цирковой студии Южноуральска, по вине которой серьезно пострадала пятилетняя девочка. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (п. п.«б, в» ч.2 ст.238 УК РФ).

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел в начале августа прошлого года. Во время занятия в цирковой студии пятилетняя воспитанница сорвалась с гимнастических колец. Ребенка госпитализировали я тяжкими травмами.